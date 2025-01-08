太妍将缺席SM演唱会 三月开启个人亚洲巡演

少女时代成员太妍将时隔一年零七个月举办新一轮个人亚洲巡回演唱会。

太妍将于3月7日至9日，在首尔举行三场演出，为此次亚洲巡演“TAEYEON CONCERT - The TENSE”拉开序幕。随后的巡演日程分别为3月16日 台北、3月29日 马尼拉、4月12日 雅加达、4月26日 澳门、5月3日至4日 新加坡、5月31日至6月1日 曼谷、6月7日 香港等，将在八座城市开唱。首尔场次的门票将于14日晚8点优先向官方歌迷会成员发售，普通销售于16日晚8点开始。

此外，太妍也在个人演唱会官宣的同时表示，将不会参与本月11日、12日在高尺巨蛋举行的SM娱乐三十周年纪念演唱会首尔站的演出。太妍本人也通过社交媒体回应了此事，她表示：“绝不是因为我没有动力或不想参加。我只是真心对待每一个舞台，希望以最饱满的热情做到最好，但却没有得到充分地支持，所以我在认真思考这件事。”她还解释说，之所以做出回应是担心粉丝“SONE”（少女时代官方粉丝名）会产生误会。一位粉丝留言称“公司可能有公司的难处，应该很为难吧”时，太妍也回复该评论称：“他们的‘难处’是‘忘了通知’我，这也确实挺让人为难的。”似乎在表达对公司的不满。