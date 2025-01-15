Paul Kim发布预告片官宣发行出道十周年纪念专辑

Paul Kim将于1月21日发行出道十周年纪念专辑《Sincerely yours》，与歌迷一同分享“感动十年”。

《Sincerely yours》专辑中将收录包括新歌《我记得》在内共多达三十首歌曲，是Paul Kim对自己2014年1月21日出道以来众多热门歌曲的总结，同时因发行日恰逢出道纪念日而更具意义。

Paul Kim日前也在网上公开了新专辑《Sincerely yours》的预告视频。视频以影像信件的形式呈现，Paul Kim对粉丝进行了近一分钟的深情告白。他说：“在过去的十年里，很多人聆听并喜爱我的音乐，正因为如此，我才能一直唱到现在。真的非常感谢。”他还表示，新歌《我记得》是为了回馈大众一直以来给予自己的爱与支持，并希望自己的音乐能成为大家美好的回忆，也能陪伴大家度过更多珍贵的时刻。Paul Kim也承诺歌迷“将尽最大努力，用音乐回报大家的喜爱。”视频的背景音乐便是即将发行的新歌《我相信》。

新专辑发行后，Paul Kim还将展开新一轮亚洲巡回演唱会，巡演城市包括首尔、东京、大阪、曼谷和雅加达。届时他还将通过丰富多样的内容物，与粉丝一起回顾和分享过去十年的音乐旅程。