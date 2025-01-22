综艺、新专辑、个唱巡演… GD将全方位展开演艺活动

G-DRAGON（权志龙）即将强势回归，全方位开启演艺活动。从录制新综艺到时隔11年的全新个人正规专辑，再到个人演唱会及大规模全球巡演，粉丝对权志龙新年演艺行程期待不已。

据悉，G-DRAGON与制作人金泰浩合作的全新综艺节目《GOOD DAY》将于2月16日首播，其全新个人正规专辑也将于同一时期发行，这也是G-DRAGON继2013年发行的《COUP D'ETAT》之后，时隔11年再次推出正规录音室专辑，其中将收录去年提前发行的《POWER》和《HOME SWEET HOME》在内的共八首歌曲。

新专辑发行后，G-DRAGON还将于3月底在高阳综合体育场举办两场个人演唱会，随后启动全球巡演。据透露，此次演唱会原计划在首尔高尺天空巨蛋举行，但为了容纳更多观众，最终选择了高阳综合体育场。这也是自2017年“ACT III, M.O.T.T.E”巡演后，G-DRAGON时隔8年再次开启大规模全球巡演。

另外，G-DRAGON近日还签入美国西部最大的嘻哈R&B厂牌EMPIRE。EMPIRE旗下包括肯德里克•拉马尔（Kendrick Lamar Duckworth）和安德森•帕克（Anderson .Paak）等知名音乐人，这一合作也将成为G-DRAGON在全球音乐市场的新起点。