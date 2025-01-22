JENNIE确定于3月7日发行首张正规专辑 杜阿•利帕等巨星参与合作

BLACKPINK成员JENNIE确定将于今年3月7日发行首张个人正规专辑《Ruby》回归歌坛。

根据目前的宣发物料，新专辑将共收录15首风格多样的歌曲，其中包括去年10月公开的单曲《Mantra》。尤其引人注目的是，这次专辑还收录了与多位全球知名音乐人的合作曲目，包括查尔迪什•甘比诺（Childish Gambino）、多奇（Doechii）、多米尼克•菲克（Dominic Fike）、杜阿•利帕（Dua Lipa）、FKJ（French Kiwi Juice）、卡里•乌斯其（Kali Uchis）等，阵容堪称豪华。

此前，JENNIE曾凭借《Mantra》登上美国、巴西、新加坡、菲律宾、墨西哥等47个国家和地区的iTunes畅销单曲榜榜首，并连续两周进入公告牌（Billboard）主榜单百强单曲榜（Hot 100）。她还成为去年首位在美国iTunes畅销单曲榜上夺冠的K-POP Solo女歌手。

今年，JENNIE还将亮相全球最大规模音乐节之一——科切拉音乐艺术节（Coachella Valley Music and Arts Festival）的舞台，分别于4月13日和20日（当地时间）进行演出，备受全球歌迷期待。