(G)I-DLE Minnie个人专辑《HER》展现鲜明个人音乐特色

(G)I-DLE成员Minnie本月21日发行了首张个人专辑《HER》，宣布正式Solo出道。

新专辑包括同名主打歌《HER》在内一共收录了七首作品，其中也包括提前发行的《Blind Eyes Red》，Minnie也全程参与了专辑的制作。尤其是主打歌《HER》，更是直接表达了Minnie的个人想法。第三人称“HER”并非他人，而是Minnie自己，她希望表达出以旁观者的角度，更加明确“I am my own muse”（我是我自己的缪斯）这一信息，这也使得整张专辑都有着强烈的Minnie个人色彩。《HER》也特别邀请到Big Naughty（徐东贤）共同参与天赐，为歌曲增色不少。

除了Big Naughty外，Minnie还与多位圈内好友进行了合作，与(G)I-DLE另一位成员宋雨琦合唱收录歌曲《Drive U Crazy》，另外还和同样来自泰国的WayV（威神V）成员TEN合唱了收录歌曲《Obsession》。

《HER》发行后即刻跻身全球23个国家和地区的iTunes专辑榜，尤其在中国受到热烈反响，主打歌《HER》分别登顶中国QQ音乐数字畅销日榜和周榜，同时MV也成为该平台K-POP MV榜的冠军以及综合MV榜的亚军。