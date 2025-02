田柾国《Seven》跻身Spotify“2020年代最多流媒体播放歌曲”前十一名

ⓒ Big Hit Music

据全球音乐数据平台“Chart Data”发布的信息,防弹少年团(BTS)成员田柾国Solo单曲《Seven》成功进入Spotify“2020年代最多播放量歌曲”榜单,排名第11位。

《Seven》自2023年7月发行以来,迅速在全球范围内获得巨大反响。它不仅登顶过公告牌(Billboard)榜单,在此次的Spotify“2020年代最多播放量歌曲”的榜单中,名次更是超越了Lil Nas X的《INDUSTRY BABY》、Doja Cat的《Kiss Me More》、Adele的《Easy On Me》、Billie Eilish的《BIRDS OF A FEATHER》、Conan Gray的《Maniac》以及Bad Bunny的《Dakiti》等众多国际热门歌曲。同时,《Seven》还成为Spotify历史上最快突破1亿、9亿、10亿、11亿播放量的歌曲。截至1月末,《Seven》在该平台的累计播放量已超过21.9亿次。

田柾国还凭借《Seven》在Spotify中创造了多项纪录。在“全球日榜(Daily Top Songs Global)”中,《Seven》成为第一首连续71天登顶的亚洲艺人歌曲,同时在“全球周榜(Weekly Top Songs Global)”上,以9周第一的夺冠成绩领先2023年全球男歌手歌曲。此外,《Seven》在“全球周榜”上累计停留80周、在“全球日榜”上累计入榜超过500天,创下K-POP Solo歌手的新纪录。此外,田柾国在Spotify中上线的所有个人作品已累计播放超过81亿次。