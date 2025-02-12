NewJeans？NJZ？组合更名风波未平 HANNI韩签期满

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NewJeans宣布更名为“NJZ”，致使其与ADOR的合约纠纷持续发酵。而此时成员HANNI（范玉欣）的韩国签证也已到期。

据悉，HANNI拒绝在ADOR公司为其准备的延签文件上签字。HANNI拥有澳大利亚和越南双重国籍，ADOR则每年都会为其续签E-6（艺人）签证。根据规定，该签证在雇佣合同终止时失效。如果HANNI此前所主张的“与ADOR的合约已正式终止”，那么她通过ADOR获得的签证也将失效。

此前，ADOR方面曾表示：“NewJeans与公司的专属合约仍然有效，因此我们正按照正常程序准备延签所需文件。”而后HANNI拒绝签字的消息曝光后，ADOR仅回应称：“（关于HANNI的签证问题）无法予以答复。”

NewJeans五名成员自去年11月宣布与ADOR解约后，一直以自由艺人的身份进行活动。近日，她们更是官宣更改组合名称，表示今后将以“NJZ”的名字进行活动。而ADOR则坚称合约仍然有效，并要求媒体、音乐平台等继续使用“NewJeans”这一名称。

目前，成员们已将NewJeans的社交媒体账号由“jeanzforfree”改为“njz_official”，并在近日进行直播解释此事。成员们还在直播中称，将于下个月首次以“NJZ”的名义参加在香港举办的一场演出，并在当天公开一首新歌。有观点称，之所以选择香港，也许是因为HANNI的签证问题。