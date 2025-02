导演:赵永明

主演:郑振永、金多贤

类型:剧情、爱情

片长:102分钟

上映日期:2025年2月21日

其他片名:You Are the Apple of My Eye





剧情概要:

进入青春期的18岁高中生振宇(郑振永 饰)和引人瞩目的班上模范生善雅(金多贤 饰)。 即使俩人的一切都互不相同,但性格迥异的振宇和善雅则由此开始变得更加亲近,他们俩由此掀起了一段浪漫的青春罗曼史……





相关花絮:

本片翻拍中国台湾同名电影《那些年,我们一起追的女孩》,以新颖的手法翻拍的本片描述了2000年代生活在韩国的年轻男女情窦初开的感情世界。新人演员郑振永和演唱组合TWICE的金多贤担任男女主角。