BTS郑号锡将于七月参加Lollapalooza柏林音乐节

ⓒ Lollapalooza Berlin

防弹少年团（BTS）成员郑号锡（j-hope）再次成为Lollapalooza音乐节的压轴表演嘉宾。这是他自2022年7月在美国Lollapalooza音乐节芝加哥站上压轴亮相后，时隔近三年再度登上该音乐节舞台。

Lollapalooza音乐节始创于1991年，是最受欢迎的美国音乐节品牌之一，如今音乐节已成为全球品牌，每年都会在全球各地举行。此次柏林音乐季的举办时间为7月12日、13日（当地时间）两天，今年恰逢该音乐节举办十周年，主办方已经官宣的嘉宾阵容可谓星光熠熠，除了郑号锡外，还包括贾斯汀·汀布莱克（Justin Timberlake）、本森·布恩（Benson Boone）、阿明·凡·布伦（Armin van Buuren）等多位知名艺人，吸引了全球音乐爱好者的关注。

Lollapalooza柏林音乐节官方对郑号锡给予了高度评价，称他是“音乐先锋及偶像”，并表示：“他是一位能让所有世代心跳加速的存在，他的音乐融合了嘻哈、流行和无限的能量。他的演出无与伦比，强烈的舞台表现力和音乐性打破了界限。”另外，这也是郑号锡首次参加欧洲大型音乐节，这也是他时隔六年九个月再次在德国演出。此前他曾随防弹少年团于2018年在当地举行了演唱会。

郑号锡在Lollapalooza音乐节的舞台上书写了K-POP的新历史。2022年，他便成为了首位登上该音乐节主舞台的韩国歌手。当时的演出也引发外界高度关注和赞扬，美国当地媒体称其为“展现历史性压轴舞台的真正solo艺人”、“他的表演足以成为音乐史上浓墨重彩的一笔。”