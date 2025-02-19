BTOB出道13周年 将举行奥运概念粉丝演唱会

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BTOB成员徐恩光、李旼赫、任炫植、PENIEL将举行特别粉丝演唱会，与粉丝共同庆祝出道13周年。

今日，BTOB在官方社交媒体平台上传了此次演唱会“2025 BTOB FAN-CON‘3,2,1 GO! MELympic’”的宣传海报，官宣了演唱会的消息。海报中，四位成员在跑道上奔跑，展现出活力十足的氛围。标志性的蓝色调与成员们明朗的笑容，让人联想到春光明媚的时节，也透露了演唱会的整体性。

目前，徐恩光、李旼赫、任炫植、PENIEL四人同属于“BTOB Company”演艺公司旗下，因此此次演唱会并未包括签约其他公司的李昌燮和陆星材。去年四人推出音乐企划“BECOMING PROJECT”，10月到12月陆续发行了《火种》《Be Alright》和《还能比这更好吗》三首新歌，为歌迷送上了温暖的年末音乐礼物。

此次粉丝演唱会与四人上一次演唱会相隔不久，仅有三个月。然而此次演唱会的主题“MELympic”十分特别，是将官方粉丝会名“MELODY”与奥运会相结合，届时，BTOB将与粉丝组成一队，共同展开趣味竞赛，打造难忘的欢乐时光。演唱会将于3月21日至23日在首尔奥林匹克公园奥林匹克大厅举办三场。