2024年下半年海外最受欢迎K-POP——朴智旻《Who》和ROSÉ《APT.》

ⓒ Big Hit Music, THE BLACK LABEL

全球最大的音乐平台Spotify韩国团队统计出2024年下半年海外播放量最高的30首K-POP,并基于此公布了“全球影响力榜单”。

“全球影响力榜单”统计期间为去年7月至12月,结果显示,防弹少年团(BTS)成员朴智旻(JIMIN)的《Who》以及BLACKPINK成员ROSÉ(朴彩英)的《APT.》成为该榜单的第一和第二名。紧随其后排在第三到第五位的分别为BLACKPINK成员JENNIE的《Mantra》、Stray Kids的《Chk Chk Boom》以及朴智旻的另一首SOLO单曲《Be Mine》。

在“全球影响力榜单”中出现最多的歌手是防弹少年团成员。除朴智旻外,金硕珍(JIN)的《Running Wild》《I'll Be There》《Super Tuna》,金泰亨(V)的《Winter Ahead》《White Christmas》等,防弹少年团成员上榜歌曲多达十首,占榜单的三分之一。ROSÉ则凭借《APT.》《number one girl》《toxic till the end》三首歌曲成为上榜歌曲最多的女歌手。新人歌手方面,BABYMONSTER的《FOREVER》和《DRIP》两首歌曲上榜,也引发了关注。

Spotify韩国音乐团队也表示:“该榜单是展现韩国音乐强大全球影响力的重要指标。除了防弹少年团等国际巨星之外,我们还见证了BABYMONSTER、MEOVV等新晋组合的优异成绩。”