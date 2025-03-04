NCT 127在美国纽瓦克迎来第一百场单独演唱会

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男团NCT 127当地时间3月2日在美国纽瓦克保诚中心（Prudential Center）举行了世界巡演演唱会“NEO CITY – THE MOMENTUM”，这也是他们累计的第一百场单独演唱会，意义非凡。

SM娱乐4日称，NCT 127在当晚的演出中带来了《Walk》《Fact Check（不可思议）》《疾驰（(2 Baddies）》《英雄》等多首代表作，现场观众热情高涨，欢呼不断。演唱会期间，当地观众还用韩语大合唱，与成员们共同沉浸在欢乐的音乐氛围中。此外，为了纪念第一百场演唱会，现场还特别播放了一段回顾NCT 127世界巡演精彩瞬间的视频，并安排了惊喜蛋糕庆祝环节，场面十分温馨。

成员们也向一直支持他们的粉丝和工作人员表达感谢。NCT 127感慨道：“第一次单独演唱会的激动心情至今依然历历在目，没想到如今已经迎来了第一百场。这一切都是与“NCTzen”（粉丝名）共同创造的历史。正是因为你们，每次演出都能完美落幕。我们不会停下脚步，将继续向前迈进。”

“NEO CITY” 是NCT 127的系列世界巡回演唱会，自2019年1月在首尔首演以来，已在美国、加拿大、英国、法国、墨西哥、智利等多个国家和地区举行，并获得当地歌迷的热烈反响。接下来NCT 127将于当地时间3月5日在加拿大多伦多继续北美巡演日程。