DAY6第五期官方歌迷会招募宣传物料发布 成员化身华丽派对主人公

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DAY6正式招募第五期官方歌迷会“My Day”成员，引发歌迷关注。

DAY6于2月24日开启第五期官方歌迷会的招募。伴随着粉丝们的热烈反响，官方社交媒体频道自2月25日至3月4日陆续公开了一系列欢迎图片。照片中，成员朴晟镇、姜永晛（Young K）、金元弼、尹度云身着西装，在华丽的派对现场展现出帅气迷人的风采。他们以灿烂的笑容和温暖的眼神传递出令人心动的氛围，展现了与“My Day”共度特别时光的期待。第五期官方歌迷会“My Day”加入时间截至3月9日晚11点59分。此次歌迷会招募也是DAY6出道十周年纪念活动中的一环。