DAY6第五期官方歌迷会招募宣传物料发布 成员化身华丽派对主人公

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DAY6正式招募第五期官方歌迷会“My Day”成员，引发歌迷关注。
DAY6于2月24日开启第五期官方歌迷会的招募。伴随着粉丝们的热烈反响，官方社交媒体频道自2月25日至3月4日陆续公开了一系列欢迎图片。照片中，成员朴晟镇、姜永晛（Young K）、金元弼、尹度云身着西装，在华丽的派对现场展现出帅气迷人的风采。他们以灿烂的笑容和温暖的眼神传递出令人心动的氛围，展现了与“My Day”共度特别时光的期待。第五期官方歌迷会“My Day”加入时间截至3月9日晚11点59分。此次歌迷会招募也是DAY6出道十周年纪念活动中的一环。
DAY6去年凭借多场演唱会的售罄、新世界巡演的启动以及音源榜单的夺冠，展现了“值得信赖的DAY6”这一音乐实力派的地位。2025年，DAY6将继续活跃歌坛，第三轮世界巡演“DAY6 3RD WORLD TOUR ”目前正在全球各地如火如荼地展开，本月内将完成光州和大邱站的演出，随后从4月起，将陆续前往悉尼、墨尔本、奥克兰、洛杉矶、纽约、横滨、雅加达等城市继续热力开唱。其中，雅加达站将是DAY6首次在体育场举行演唱会，彰显了他们的海外人气。