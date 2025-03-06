躲避《编号17》韩国电影“新作荒”或将于3月底结束

ⓒ YONHAP News

奉俊昊执导的好莱坞新片《编号17》2月底上映以来，韩国国产电影市场正经历一场“新作荒”。不过，随着本月下旬多部中大型规模商业片接连上映，国产片市场有望回暖。

据韩国电影业界称，2月中旬至3月中旬，未有一部制作成本在50亿至80亿韩元的中等规模商业电影上映。尽管爱情片《那些年，我们一起追的女孩》、动画电影《驱魔录》和独立电影《没关系，没关系，没关系！》等小成本作品陆续上映，但由于制作规模较小，难以吸引大规模票房。

国产电影市场每年2月至3月会进入淡季，因为农历新年档影片相继下线，同时又正值奥斯卡颁奖季，热门入围影片纷纷登陆韩国院线。相较于去年同期的“千万电影”《破墓》以及2023年《倒计时》《对外秘密：权力的诞生》相继上映的情况，今年同一时期国产新作尤其稀少。

这一现象被认为与《编号17》的档期安排密切相关。作为奉俊昊的最新力作，《编号17》自筹备阶段起便被视为颇受期待的票房巨制。奉俊昊不仅拥有《汉江怪物》《寄生虫》两部千万票房电影，其首部英文电影《雪国列车》也曾在韩国吸引超935万观众观影。因此，各大韩国发行公司普遍选择避开这一强劲对手，错开上映档期。

某电影发行公司相关人士表示：“虽然《编号17》属于海外作品，但没有韩国电影愿与奉俊昊作品正面硬抗。韩国电影甚至会随《编号17》档期的调整而改变上映计划。”因此，在几乎没有竞争对手的情况下，《编号17》上映后仅四天便突破100万观影人次，一路领跑票房，拍片比率高达70%。

不过，这一独占局面预计将在3月底被打破，多部韩国中大规模投资新片即将陆续上映。首先是由姜河那主演的惊悚电影《流播》（暂译）将于21日上映，随后因刘亚仁事件备受瞩目的、李秉宪、刘亚仁主演的围棋题材影片《胜负》将于27日上映。而四月则会迎来国产电影上映小高潮。河正宇时隔十年再度执导的影片《游说》、姜河那主演的另一部犯罪动作电影《野党》（暂译）、“票房灵药”马东锡主演的动作、宗教题材电影《神圣之夜：恶魔猎人》（暂译）将陆续上映，丰富观众观影体验。