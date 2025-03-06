娱乐圈喜讯频传YOUNHA、姜恩菲将于今春步入结婚礼堂

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春暖花开，娱乐圈里浪漫喜讯频传，歌手YOUNHA、演员姜恩菲将成为“春天新娘”。

曾因主演电影《梦精记2》而名噪一时的姜恩菲6日突然在个人官方社交媒体平台官宣了结婚喜讯。久未进行表演活动的她在上传的文字中介绍称，其与未婚夫2008年便已结识，经过长达17年的深厚情谊，最终决定携手步入婚姻殿堂，婚礼定于4月5日举行。同时，她还上传了一组温馨甜美的婚纱照，引发网友纷纷点赞祝福。姜恩菲也一同发表了结婚感言称：“从今往后，我们将不再是一个人，而是两个人共同努力生活。”

前一天，歌手YOUNHA也以同样的方式官宣了自己的婚讯。YOUNHA 5日在个人社交媒体账号中上传了一封亲笔信，向粉丝传达了即将结婚的消息。此前YOUNHA并未传出任何恋爱传闻，因此也令粉丝倍感惊讶。Younha在手写信中写道：“我即将和人生中最可靠的伴侣步入婚姻殿堂。感谢他一直以来真心为我思虑、不断给予我爱。希望我能成为倍加认可的YOUNHA，从而能成为你们（粉丝）人生中的一份支持与激励”。

YOUNHA经纪公司C9娱乐也公开回应称：“YOUNHA将于3月底与圈外男友举行非公开婚礼，仅邀请家人和亲朋参加。希望大家给予她诚挚的祝福。”