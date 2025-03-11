j-hope单独出演“吉米秀” 与Miguel带来新歌首秀

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防弹少年团（BTS）成员j-hope（郑号锡）与美国歌手Miguel合作的新歌在“吉米秀”中首次公开了现场舞台。

j-hope做客11日12点35分（韩国时间）播出的美国NBC人气节目《吉米·法伦今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），为其与Miguel合作的新歌《Sweet Dreams》宣传。当天，j-hope特别参与了节目开场秀，当节目主持人吉米·法伦开始跳舞时，原本藏在幕后的j-hope突然现身，现场观众瞬间爆发出雷鸣欢呼。





随后的节目中，j-hope介绍了新歌《Sweet Dreams》，称歌曲的灵感来自于粉丝A.R.M.Y.，接着又亲自预告了即将开启的北美巡演，让现场歌迷兴奋不已。而当天节目的最大亮点莫过于j-hope和Miguel带来的《Sweet Dreams》LIVE全球首秀。二人完美的演唱和极具感染力的舞台表现，再度令现场歌迷和观众陷入狂热。

《Sweet Dreams》发行于3月7日，是j-hope退伍后发行的首支单曲，因此备受关注。另外，j-hope的北美巡演将于14日、15日在纽约布鲁克林拉开帷幕，之后将陆续登陆芝加哥（18日、19日）、墨西哥城（23日、24日）、圣安东尼奥（27日、28日）、奥克兰（4月1日、2日）、洛杉矶（5日、7日）等，将在六座城市举行12场演出。