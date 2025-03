ⓒ SM Entertainment

日本唱片协会12日公布“第39届日本金唱片大奖”获奖名单,aespa分别摘得了“New artist of the year”(年度新人奖)和“Best 3 new artists”(最佳三大新人)两个新人类奖项。

aespa于去年7月3日发行日文单曲《Hot Mess》在日本正式出道。她们先后举行了两次体育馆巡回演唱会,更是成为首次连续两年登上东京巨蛋演出的海外女歌手。

此外,aespa已经确定作为表演嘉宾参与今年8月举行的日本“Summer Sonic 2025”音乐节东京站的演出。该音乐节每年都会动员超过20万观众参与其中,aespa以其独特的舞台表现与标志性的“金属味”音乐风格,预计将成为本届音乐节的焦点。

目前,aespa已经结束了世界巡回演唱会欧洲各站的演出,即将于3月15日、16日在首尔奥林匹克公园KSPO DOME举行安可演唱会。