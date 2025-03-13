郑恩地、徐仁国再发对唱情歌 翻唱水晶男孩代表作《Couple》

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歌手郑恩地与徐仁国携手合作的特别单曲《Couple》即将发行，经纪公司于3月12日、13日凌晨通过官方社交媒体平台依次公开了两人的个人概念照，引发粉丝期待。

此次概念照以户外建筑与录音室为背景，展现了轻松而甜美的氛围。照片中，徐仁国在脸颊上比心、面带微笑手持拍立得照等，十分阳光温暖。郑恩地则穿着与徐仁国风格相近的服饰，仰望天空露出明朗笑容，或俏皮举起拍立得相机等，整体氛围自然轻松，呼应了新歌《Couple》的情感基调。

新歌《Couple》是翻唱水晶男孩（Sechskies）1998年发行的经典作品，将在原曲熟悉的旋律基础上，融入更富层次感的乐队音色以及春日感性，并与郑恩地、徐仁国的嗓音完美结合。

郑恩地与徐仁国曾在2012年热播电视剧《请回答1997》中饰演主人公成诗媛与尹允宰，并为剧集配唱插曲《All For You》及《我们的爱就这样》，均成为经典韩剧OST之一。此次合作是两人时隔13年再度携手，他们不仅全程参与制作过程，还力求完美展现当年的“Couple默契”，以真挚的情感回应粉丝长久的期待。

郑恩地与徐仁国的《Couple》将于3月16日傍晚6点上线各音乐平台。