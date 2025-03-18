朴智旻《Who》荣获美国iHeartRadio音乐奖“年度K-POP”奖

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美国知名电台iHeartRadio 17日（当地时间）在官网公布了“2025 iHeartRadio音乐奖”获奖名单，K-POP巨星装点韩流音乐奖项单元。

BTS成员朴智旻（Jimin）凭借第二张个人专辑主打歌《Who》荣获“年度K-POP”奖。《Who》自发行以来一直保持超高热度，在美国公告牌（Billboard）主榜单“百强单曲榜”（Hot100）上累计连续在榜32周，展现了强劲的全球影响力。

此外，Stray Kids凭借EP《ATE》拿下“年度K-POP专辑”奖。该专辑曾在公告牌主榜单“公告牌200专辑榜”（Billboard200）中登顶；ATEEZ则凭借《GOLDEN HOUR》专辑及世界巡演的出色表现，荣获“年度K-POP艺人”奖；新生代女团ILLIT凭借热门歌曲《Magnetic》斩获“年度最佳K-POP新人”奖；由粉丝投票选出的“最受欢迎K-POP舞蹈挑战”奖则由TOMORROW×TOGETHER成员崔然竣的《GGUM》夺得。

“iHeartRadio音乐奖”由美国知名在线广播电台iHeartRadio主办，自2014年创办以来，已成为全球流行音乐的重要奖项之一。本届音乐奖单独设置K-POP单元，也进一步彰显了K-POP在全球音乐市场上的影响力。