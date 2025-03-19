“六边形女团”NMIXX携新专辑《Fe3O4: FORWARD》回归

ⓒ JYP Entertainment

女团NMIXX携新专辑《Fe3O4: FORWARD》强势回归，展现更成熟的音乐魅力。

NMIXX于17日18点（韩国时间）发行第四张EP《Fe3O4: FORWARD》强势回归乐坛。此前，她们已于4日提前公开收录歌曲《High Horse》，用抒情氛围传递感性，为新专辑的发行成功预热。此次新专辑是NMIXX世界观“Fe3O4”系列的终结篇，讲述了她们在被称为“FIELD”的现实世界中展开的新故事。

《Fe3O4: FORWARD》为NMIXX 2025年的音乐活动拉开了帷幕。专辑共收录包括主打歌《KNOW ABOUT ME》和提前公开歌曲《High Horse》在内的六首风格各异的歌曲，展现了她们更具层次感的音乐世界。

新专辑的正式发行，也引发了国内外粉丝们的热烈反响。主打歌《KNOW ABOUT ME》融合了潮流感十足的氛围和爆发力极强的能量，成员们的演唱也更加成熟，进一步展现了她们的独特音乐色彩。MV画面也以极具视觉冲击力，同时兼具精美的影像风格，让粉丝纷纷大呼“编排十分惊喜！”“实力又一次升级！”“这是她们从未尝试过的新风格！”

新专辑也拿下了漂亮的打榜成绩单，发行仅一小时后便登顶HANTEO Chart实时专辑榜，展现了强劲的粉丝力量。

谈及回归感受，NMIXX成员表示：“从今天起我们会迎来新的旅程。一路走来，感谢大家作为最强后盾支持我们，希望这张专辑能成为NMIXX未来旅程中的重要一步。接下来的旅程让我们一起奔跑，创造更多美好回忆！”