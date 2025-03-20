KiiiKiii尚未正式出道便登美国《10 Magazine》杂志封面

ⓒ 10 Magazine USA

新生代女团KiiiKiii（成员：JIYU、LEESOL、SUI、HAUM、KYA）正式出道前便登上全球时尚杂志封面。

近日，国际时尚杂志《10 Magazine》美版公开了第四期封面，KiiiKiii不仅以团体照亮相，还展示了各具特色的个人写真，十分吸睛。在公开的封面照中，五位成员以五彩斑斓的气球为背景，尽显青春活力。她们以潮感十足的发型，搭配兼具休闲与酷感的造型，完美展现了“五人五色”的个性魅力。面对镜头，成员们眼神坚定，仿佛蓄势待发成为备受瞩目的超级新星。

个人特写画报则以“庆祝出道”为概念，同样引人注目。成员们巧妙运用领带、腰带、丝带等配饰，搭配独特的时尚造型，生动呈现了KiiiKiii独特的松弛风格与“Gen Z（Z世代）美学”。她们自信的表情与姿态，展现出超越新人的成熟表现力，将“怪物新人”标签深深镌刻于大众视野。

《10 Magazine》美版还于20日再度释出KiiiKiii的另一组数字封面。在这组写真中，KiiiKiii以芭蕾舞裙搭配休闲T恤，并叠加独特设计的帽饰，巧妙演绎了专属于自己的芭蕾元素风格，展现出卓越的时尚驾驭能力。

KiiiKiii是首个在正式出道前就登上《10 Magazine》封面的K-POP艺人，这也使她们在全球时尚领域持续引发关注。凭借“Gen Z美学”，KiiiKiii正逐步确立独特的风格标签。

KiiiKiii即将于3月24日发行的出道专辑《UNCUTGEM》正式出道，提前发行的主打歌《I DO ME》目前已攀升至韩国各音乐平台实时热榜，人气惊人。