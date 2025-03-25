KiiiKiii携EP《UNCUT GEM》于24日正式出道

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Starship娱乐旗下新人女团KiiiKiii发行首张EP《UNCUT GEM》正式出道。

作为KiiiKiii的出道之作，专辑名称“UNCUT GEM”寓意着这支尚未被打磨的“原石”女团，将以更加真实且富有魅力的姿态踏入歌坛，向大众递出自信宣言。专辑共收录了六首歌曲，成员们对青春的不断探索与发问贯穿整张专辑，通过丰富多样的音乐向世界表达心声，但不强加观念，而是以轻松自在的方式表达自我。多元风格的音乐与成员们各具特色的嗓音相得益彰，让人看到组合的无限潜力。

出道前，KiiiKiii曾提前公开了主打歌《I DO ME》，并登上打歌舞台，获得了不俗的音源成绩。除主打歌外，专辑还收录了多首风格各异的新歌，包括节奏简洁、寓意“KiiiKiii首次亮相”的《DEBUT SONG》；结合808贝斯与复古合成器音色，展现青春幽默感的自我介绍曲《GROUNDWORK》；利用复古乐器音效与人声采样营造独特听感的《THERE THEY GO》；打破嘻哈与电子音乐界限的《BTG》以及突出乐器氛围的《只有一个（ONE OFF）》等，尽显KiiiKiii多元且无限的音乐可能性。

出道当天，为纪念专辑发行，KiiiKiii还举办了粉丝Showcase，现场为歌迷带来了主打歌《I DO ME》的表演、专辑介绍及收录歌曲舞台等丰富内容。Showcase全程通过KiiiKiii官方YouTube频道进行了直播，吸引了来自全球126个地区的粉丝线上观看，一同庆祝KiiiKiii正式出道。