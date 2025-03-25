金秀贤方追加起诉“横竖研究所”涉嫌恐吓

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演员金秀贤的经纪公司GOLDMEDALIST以恐吓罪名向YouTube频道“横竖研究所”运营者提起追加诉讼。

GOLDMEDALIST法律代理机构LKB & PARTNERS于24日表示：“‘横竖研究所’在直播中威胁称，若流媒体平台‘迪士尼+’不取消原定公开的电视剧《山寨人生》（Knock Off），就将公开金秀贤相关视频。” 据悉，由金秀贤主演的《山寨人生》目前已制作完成，然而，因金秀贤与已故女演员金赛纶之间的“交往争议”，该剧目前已暂缓上线。

此外，金秀贤方法律代理机构还指出，“横竖研究所”在直播过程中提及“N号房事件”，并以此暗示金秀贤涉嫌类似犯罪，甚至声称存在相关影像资料。对此，律师严正表示：“上述内容完全与事实不符，是不可容忍的严重犯罪行为。”

早前本月20日，“横竖研究所”曾公开金秀贤未着下装的照片，随后金秀贤方面以违反《性暴力犯罪处罚特例法》（散布利用摄影器材拍摄之影像、图片等）为由起诉该频道。然而“横竖研究所”于21日再次上传了相关照片，引发更大争议。对此，金秀贤方深表遗憾称“该频道的行为不仅构成新的犯罪，也是在公然无视法律与司法机关，是令人难以想象的行径。”