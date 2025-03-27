Stray Kids迎来出道七周年 公开丰富纪念物料

ⓒ JYP Entertainment

男团Stray Kids与粉丝共庆出道七周年。

Stray Kids于2018年3月通过专辑《I am NOT》及主打歌《District 9》正式出道。由成员方灿、徐彰彬、韩知城（HAN）组成的制作团队3RACHA为核心，组合一直坚持原创音乐，所有成员均参与创作，凭借鲜明的音乐风格、充满力量的舞台表现和富有创意的概念设定，赢得了全球K-pop粉丝的喜爱。

为纪念出道七周年，Stray Kids于2025年3月25日与粉丝“STAY”共同度过了一个意义非凡的日子。早在21日，Stray Kids便发行了特别数字单曲专辑《Mixtape : dominATE》作为礼物，向粉丝表达感谢，提前拉开了纪念活动的序幕。新专辑收录了主打歌《GIANT（韩文版）》以及多首成员小分队歌曲，包括《Burnin’ Tires》（徐彰彬 & 梁精寅I.N）、《Truman》（韩知城 &李龙馥Felix）、《ESCAPE》（方灿 & 黄铉辰）、《CINEMA》（李旻浩 & 金昇玟），专辑一经发行便跻身海外iTunes和Apple Music热门榜单前列，MV也在YouTube全球趋势榜上包揽前三名。

25日零点，Stray Kids官方社交媒体账号公开了庆祝出道纪念日的合照，26日上午，还通过官方YouTube频道进行线上直播，与粉丝一同回顾成长轨迹、分享珍贵回忆。

接下来，Stray Kids将于3月27日至28日（当地时间）在智利圣地亚哥重启他们史上最大规模的世界巡演。演唱会上，他们也将首次公开小分队舞台，与全球粉丝近距离互动。此次巡演共计将在全球34座城市举办55场演出，覆盖拉美、北美、日本及欧洲各地的大型体育场，一直持续至今年7月底。