演艺界捐款接力 助山火灾区重建

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今春，韩国庆尚北道义城郡、庆尚南道山清郡等多地发生重大山火，当地生命、财产损失严重，引发社会广泛关注。危急时刻，韩国演艺界积极捐款，支持灾区救援与重建工作。

NCT成员马克（Mark）向希望桥韩国灾害救助协会捐赠1亿韩元，用于帮助庆北、庆南、蔚山地区的山火灾后重建。Trot歌手永卓、李灿元作为火灾发生地庆尚道人，各自向大韩红十字会和韩国灾害救助协会捐款1亿韩元，以支持家乡的救灾工作。歌手IU和女团IVE也分别向希望桥韩国灾害救助协会捐出2亿韩元善款，其中1亿用于帮助山火灾民，另外1亿则用于改善消防员待遇及提高公众对消防的认知。

此外，歌手裴秀智、张民好、朴叙镇各捐款1亿韩元；演员金智媛、高旻示、韩志旼、高允贞，歌手NCT成员楷灿、GOT7成员珍荣、惠利、PLAVE、LE SSERAFIM、TWICE成员朴志效及刘在石各捐款5000万韩元；演员千玗嬉捐款4000万韩元；任时完、张圣圭各捐赠3000万韩元；演员安在旭捐赠2000万韩元；乐队JANNABI、WINNER成员金秦禹、朱贤英、ZEROBASEONE成员金志雄等各捐赠1000万韩元等，越来越多的演艺界人士正以实际行动表达对灾区民众的关心和支持。

除个人外，亦有演艺界团体向灾区伸出援手。JYP娱乐向社会福利法人World Vision捐赠5亿韩元用于山火灾后重建工作；电影《消防员》剧组和投资方也联合捐出1亿韩元，帮助灾民重建家园。