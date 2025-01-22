八一五光复一周年纪念仪式 ⓒ KBS DOCU INSIGHT

1945年8月15日，光复

1945年8月15日，随着日本宣布无条件投降，第二次世界大战以同盟国的胜利落下帷幕，韩国也终于迎来了“光复”。然而，这场“光复”并非历史的偶然或天降幸运，而是35年来，韩民族不畏苦难和牺牲、前仆后继抗击日本帝国主义的独立运动所结出的辉煌果实。





以非暴力反抗日本的暴行——“三一运动”

1919年3月1日，持续不断的独立运动汇聚成一场震撼世界的大规模抗争——“三一运动”。





“1919年的‘三一运动’成为向世界传达韩国独立运动是和平抗争的契机。”

- KBS新闻部记者郑在宇（音译）





大韩民国临时政府的成立

“三一运动”后，民族独立的渴望更加炽热。同年4月，大韩民国临时政府在中国上海成立，全面展开外交努力，力求在国际社会赢得独立的认可。





为实现光复而不懈斗争

1941年12月，日本偷袭美国珍珠港，引发了太平洋战争。韩半岛沦为日本的军需物资生产基地，地下资源和粮食被掠夺。然而，韩民族始终没有屈服，抗日武装斗争与外交战线并行，最终促使1943年11月《开罗宣言》正式提及韩国独立问题。





光复，新生大韩民国的起点

1945年8月15日，韩民族终于迎来了“光复”。这是坚持不懈的抗日斗争及向国际社会呼吁独立正当性的宝贵成果。先辈们用无私奉献和英勇牺牲铸就的“光复”，也成为大韩民国迈向崭新未来的起点。