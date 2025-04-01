愚人节出道满一年BABYMONSTER音乐成就“数字不说谎”

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“42亿次播放量”、“172万张专辑销量”、“手持麦神话”，去年愚人节仿佛“谎言”般出现的怪物新人BABYMONSTER 4月1日正式出道一周年，然而短短一年时间，BABYMONSTER用真实数字证明了自己是名副其实的“怪物新人”。

从去年愚人节震撼发行的出道专辑《BABYMONSTER》，再到下半年推出的《DRIP》，仅凭两张实体专辑，便创下了172万张、接近“双百万销量”的惊人成绩。同时，一年时间里BABYMONSTER粉丝群体规模也疯狂生长，衡量销量的标准之一“首周销量”即所谓的“初动”暴增，便是其验证。出道专辑《BABYMONSTER》首周销量超过40万张，创下了K-POP女团出道专辑的首周销量新纪录；7个月后推出的首张正规专辑《DRIP》，首周销量更是较前作增加了170%，达到了67.8张，专辑品质也得到了全球权威音乐排行榜公告牌（Billboard）的认可，成功跻身旗下主榜“公告牌200”专辑榜（Billboard 200）。

同时，就像YG前辈BLACKPINK一样，BABYMONSTER在YouTube上也掀起了巨大反响。她们的官方频道视频累计播放量高达42亿次，仅一年内破亿播放量的视频就达到8个。此外，她们也充分展现了强大的现场表演实力，尤其是从出道初期开始，她们就坚持使用手持麦克风表演，成为组合的实力标志。

目前，BABYMONSTER正在消化世界巡回演唱会“HELLO MONSTERS”。此次巡演从今年1月于首尔出发，将持续至今年9月，累计在全球20个城市共举办32场演出。由于反响热烈，即将举行的神奈川（4.11-16）、香港（5.24-25）、台北（6.28-29）演唱会已应歌迷要求加场。