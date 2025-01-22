《漫话国乐》 桃花，思念你 / 上灵山 / 耕田谣

4月4日迎来了二十四节气中的“清明”。俗话说：“清明之际，连木棍插在地上也会发芽。”古时候，厨房的灶膛用木头来烧火，把干枯的木头插在地上也会发芽，表示清明是万物复苏的时节，大地上充满生机，风和日丽，凡是种什么都会茁壮成长，所以韩国的“植树节”定于清明之际的4月5日。古时候，韩国还有一种习俗，在清明之际给子女种一棵树，称之为“我的树木”。当树木的主人长大后要成亲时，家长就用这棵树的木材制成家具送给孩子。此外，以前在乡下到了清明之际就开始忙碌起来，除了维修田埂，还要耕地准备播种，所以对于农民来讲，这时才算是春天的开始。





韩国童谣《故乡的春天》以“我住过的故乡，在鲜花盛开的山谷里。桃花、杏花、初开的金达莱……”为开头。如今，说到代表春天的花，很多人会联想到金达莱或迎春花。古时候就不同了，在古人的心目中，桃花和杏花才是代表春天的花。桃花是因为在古人的理想境界——“世外桃源”里到处都是桃花。

《桃花，思念你》 / 演唱-崔允瑛（音译）





金圣基名人原本是宫廷里制作弓箭的匠人。一个偶然的机会学习了玄琴，此后作为艺人名声远扬。据说当时达官显贵的家里设宴，邀请金圣基名人献艺宴会才算是办得有声有色。其实让金圣基名人更加有名的不是玄琴实力，而是长期苦练玄琴后所树立的人生态度。据说到了晚年，金圣基名人在汉江边过着悠闲自在的日子。当时朝廷里有一位官员，叫睦虎龙。这位官员因污蔑他人为叛徒，导致很多无辜的人被处死，本人则立了大功被赐予大官而显赫一时。有一次，睦虎龙在家里设宴请客，想邀请金圣基名人在宴会上献艺，可金圣基名人听也不听给拒绝了。对此睦虎龙不服气，又派好几次当差的，可金圣基名人仍是纹丝不动，这让睦虎龙很是没有面子，就威胁名人如果这次也不肯来，他会不客气的。名人听了怒火冲天，跟跑腿儿的说：“给睦虎龙传话，我已年过七旬，有什么可怕的。听说你擅于举报叛徒，这次控告我好了。我现在死了就死了，还有什么荣华富贵可享受的……”当时，普通老百姓违抗贵族尤其是显赫人物的命令、揭露对方的阴暗面且发火，这可是了不得的事情。据说睦虎龙听了当差的传话后闭口无言，只是皱起眉头。事后，金圣基名人再也没去汉阳，致力于复原失传的国乐，并传授给弟子们，他们将师傅传授的音乐编成乐谱集，《浪翁新谱》也因此得以问世。

《灵山会相》中“上灵山” / 玄琴-李世焕





以前每逢清明之际，农村开始忙于耕地，这时不可缺少且扮演重要角色的就是牛了。时至如今，很难使用机械的山坡田依然用牛来耕地。用牛拉犁，尤其是到处都是石头的田里耕地，不仅是牛费力，人也很辛苦，所以这时农夫歌唱劳动谣不仅有助于缓解劳动带来的压力，还可以通过音乐和牛沟通，这类劳动谣，叫《耕田谣》。古时候，用一头牛拉犁，叫“호리”，用两头牛拉犁，叫“겨리”。用两头牛耕地时，位于左边的叫“안소”，右边的叫“마라소”。这时通常让又大又壮，经验丰富的牛当“안소”靠左边，这样带领右边的牛一起耕地。