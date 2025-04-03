NewJeans 5人未出席ADOR专属合约诉讼首次庭审

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4月3日上午11时30分，首尔中央地方法院民事合议第41庭举行了ADOR提起的“确认与NewJeans专属合约有效性”诉讼的首场庭审。不过，NewJeans五位成员并未出席。

尽管民事诉讼不同于刑事案件，当事人并无必须到庭的义务，但考虑到五位成员曾于上月7日出席过另一场关于广告合约禁令的临时处分审理，因此此次是否也会出席曾引发外界关注。

NewJeans与ADOR之间的矛盾始于去年11月。当时，NewJeans方面主张ADOR破坏了与成员之间的信任关系，宣布解除专属合约并计划展开独立活动。ADOR方面于12月向法院提起诉讼，主张与NewJeans之间的专属合约仍然有效。今年1月，ADOR进一步向法院提出临时禁令申请，要求在诉讼判决出炉之前，禁止NewJeans单方面签订广告合约等商业活动。法院也于3月21日作出裁定，ADOR方面的请求成立。

今年2月，NewJeans在风波中官宣了新团名“NJZ”，并在法院裁定ADOR禁止NewJeans接拍广告等的请求成立后，仍在香港出席了某演出活动，并表演了新歌。但演出结束后，成员们表示将遵守法院的裁定，暂停所有活动，称“虽不容易，但对我们来说是很必要的选择”。但NewJeans方面也曾在裁定当时随即提出异议，该异议的正式审理预计将于4月9日下午2时进行。