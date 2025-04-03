第61届百想艺术大赏将于5月5日举行

ⓒ Baeksang Arts Awards

韩国唯一的综合性艺术大奖——第61届百想艺术大赏，将于5月5日晚8时（韩国时间），在首尔江南区COEX盛大举行。

今年，百想艺术大赏正式将“TV部门”更名为“放送部门”，以更全面地覆盖包括地面波、有线台、综合编成频道及OTT平台等在内的广义内容类型，反映当前观众多元化的观看习惯与内容消费趋势。

主办方表示，百想艺术大赏始终以“专业性与公正性”为核心原则。在正式提名公布前，已向60名业界专家进行问卷调查，并由电视、电影、话剧等领域的专业评审团，经过多轮讨论后，确定各奖项候选人及最终获奖者。

参与今年奖项评选的选送作品须为2024年4月1日至2025年3月31日期间，在电视、OTT平台等公开播出的作品，在韩国上映的长篇电影及演出的各类舞台剧。此外，去年未能纳入评审范围的部分作品也将一并列入本届评审之中。

在“电视部门”方面，参评作品须为最少四集以上的剧集，长篇作品则至少三分之一内容在上述时间段内播出。新人奖类提名者须在少于三部评审作品中担任主演或配角，但不限出道时长。

“电影部门”的“新人导演奖”评审对象则为在上述时间段内执导长篇电影处女作的导演。

“舞台剧部门”也将依据相同时间段内公开演出的剧作，颁发“年轻戏剧人奖”、“演技奖”及“百想戏剧奖”等多个奖项。