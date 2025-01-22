第二集：大韩民国政府的成立

大韩民国政府成立仪式

ⓒ KBS DOCU INSIGHT

1945年光复后的韩国

随着日本战败，韩半岛迎来了光复。然而，美军与苏军以“三八线”为界，分别入驻南北韩并实施军政统治。同年12月，在莫斯科召开的美英苏三国外长会议决定，由美国、英国、中国和苏联四国对韩半岛实行最长期限为五年的“托管统治”。





托管 vs 反托管

渴望建立独立政府的国民无法接受“托管统治”，全国范围内迅速掀起了“反对托管”的运动。然而，最初“反对托管”的左翼阵营突然改变了立场，转而支持莫斯科三国外长会议的决定，导致韩国社会“左右对立”愈演愈烈。





联合国决定在南韩单独举行选举

根据莫斯科三国外长会议决定，美苏联合委员会召开会议，但由于双方立场分歧严重，未能达成一致。最终，韩半岛问题被提交至联合国，联合国决定在其监督下举行国会议员选举。然而，由于北韩和苏联的强烈反对，最终选举仅在南韩单独进行。





5·10 普选与大韩民国政府的诞生

1948年5月10日，韩国历史上首次普选顺利举行，共选出198名国会议员。制宪国会正式成立，并确定国号为“大韩民国”，公布了宪法。李承晚被选为总统，李始荣当选副总统，并于8月15日，向全世界宣告“大韩民国政府”成立。

承继了“大韩民国临时政府”正统的“大韩民国政府”、韩国人梦寐以求的“我们自己的政府”终于诞生了！