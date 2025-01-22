“终日寻春不见春，

杖藜踏破几重云。

归来试把梅梢看，

春在枝头已十分。”

这是宋代僧人戴益的诗《探春》。诗人通过这首诗不仅描写了生机勃勃的春日景象，作为僧人，还表现了僧人的求道之路。为了成佛毕生致力于修行和求道，结果发现自己本来就是菩萨。经过漫长且寒冷的冬季，人们都翘首以待春天的到来，不知不觉中，万物复苏的春天已经悄悄地来到了我们的身边。最近五彩缤纷的春花到处绽放，令人切身感受到春天的到来。

《探春》 / 演唱-正歌乐队灵魂知己





我想很多朋友听过上世纪90年代初上映的《西便制》吧？如今虽然不难见到观影人数破千万的电影，可90年代之前的情况就不同了，当时《西便制》的观影人数破百万，创下了韩国电影的最高票房纪录。随着《西便制》风靡一时，电影的素材盘索里再次受到了大众的关注，连不懂盘索里的人也会哼唱盘索里，年轻人聊天时谈及东便制、西便制、得音等国乐术语，给传统乐坛注入了新的活力。





盘索里的唱法大致分为两个流派，一个是流行于湖南以东地区的东便制。东便制的唱腔阳刚雄健，声腔和长短紧紧相扣；西便制则流行于湖南以西地区，歌调柔和哀切，悠长有韵味。说西便制是由朴裕全名唱开创的也不为过。朴裕全名唱在19世纪末至20世纪前期展开了活跃的活动。据说他那优美动听的歌喉是无可比拟的，而且因人品端庄且诚实而人气火爆、圈粉无数。随着盘索里的流行，高宗和父亲兴宣大院君等皇亲国戚也爱上了老百姓的音乐——盘索里，所以经常邀请盘索里艺人到宫廷里献艺。相传，兴宣大院君非常赏识朴裕全的歌喉，并授予了“江山第一”的称号，从此朴裕全的唱法被称为“江山制”。





电影《西便制》中有一段令人震撼的情节，义父认为艺人的歌喉饱含“恨意”才能触动人心，所以为了让义女专心技艺，不惜将义女的眼睛弄瞎。当朴裕全名唱的一只眼睛失去视力，兴宣大院君特意给朴裕全名唱送了一副量身订制的特殊眼镜，叫“乌水镜”，也就是现在的“墨镜”。不难想象当时朝鲜王朝的传统社会，身着传统韩服，头上戴着纱帽，还戴着一副墨镜的艺人登台献艺，一定会吸引众人的目光。不过朴裕全名唱受到兴宣大院君的宠爱直到兴宣大院君下台，以后朴裕全名唱阔别汉阳返回家乡，余生给徒弟传授自己的唱法，致力于培养后起之秀。





据说朴裕全名唱应兴宣大院君的邀请前往汉阳之前表演的唱法，先后被李捺致和朴东实名唱传承下来，然后发展成西便制了。朴裕全名唱回乡后还将东便制的歌调和西便制的技巧相结合，传授给徒弟，这就是现在所谓的“宝城索里”。

盘索里《沈清歌》中“沈清掉进印塘水” / 演唱-安淑善名唱





歌曲是以时调诗为歌词，且采取严格的形式歌唱的传统声乐曲。歌曲和比较大众化的时调唱不同的是，在伽倻琴、玄琴、大笒、奚琴、笛子等管弦乐器的伴奏下演唱。一首歌曲由五章组成，演唱歌曲时，先唱相当于前奏的“大余音”，接着唱前三章，之后是相当于间奏的“中余音”，间奏后再唱四、五章。歌曲还分为男女艺人分别演唱的男唱歌曲和女唱歌曲。表演歌曲时通常接连唱好几首，通常男女艺人轮流唱一首，演唱最后一首《太平歌》时，采取男女对唱的形式。今天给大家带来了女唱歌曲中最先演唱的二数大叶，这是歌曲中节奏最慢的，歌唱一首45个字的时调诗，演唱时间达10分钟，因此演唱时将歌词一个字一个字拉长，尤其女艺人以轻柔的细声歌唱，好似乐器发出的声音，给人带来与众不同的感动。





《墙里梅花》以时调诗《约定》为歌词：

“随着相约的日子越来越迟，院子里的梅花都快凋谢了。清晨传来喜鹊的叫声，也许有书信到来，我还是看镜子梳妆打扮吧……”说的是情人曾约好在梅花盛开的春季造访，可不知为何情人一直毫无音讯。眼下院子里的梅花都快凋落了，不过早上传来喜鹊的鸣声，不是说听到喜鹊的鸣叫，就会有贵客登门造访吗？或许今天情人就会找上门来，还是赶紧进去梳妆打扮吧。