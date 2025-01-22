6·25 韩国战争

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“现在播报临时新闻：今日凌晨，共产军越过‘三八线’发动南侵。”

-1950.6.25.新闻





北韩发动南侵，韩国战争爆发

1948年，韩半岛南部建立了自由民主主义国家——大韩民国；北部则成立了共产主义政权——朝鲜民主主义人民共和国，南北韩意识形态对立日渐加剧。1950年6月25日清晨，北韩在未正式宣战的情况下突然南侵，兵力与装备均处于劣势的南韩猝不及防，只得将首尔拱手相让。





仁川登陆作战，扭转战局

联合国将北韩的武装攻势定性为侵略行为，派遣联合国军驰援韩国。8月初，韩军与联合国军一度退至大邱北部，陷入危局。然而9月15日，仁川登陆作战成功，仅三日便收复首尔。随后，韩军与联合国军越过“三八线”，继续向北推进。





1953年，签署停战协定，战争暂时止步

1950年冬季，中共军队参战，战局再度逆转。韩国又一次失守首尔，被迫后撤。然而很快，韩军与联合国再次收复首尔，并重返“三八线”。随着军事分界线一带陷入拉锯战，停战谈判提上日程。1953年7月27日，停战协定正式签署，南北韩双方各后退两公里，并设立非军事区（DMZ）。





尚未结束的战争

“6·25战争”造成数百万人员伤亡，离散家属多达千万。交通、港口、学校等基础设施尽毁，民众生活基础全面崩塌。但战争留下的最大创伤，不只是废墟与泪水，更是民族分裂的现实。对韩民族来说，这场战争，从未真正结束。