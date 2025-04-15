DAY6 KSPO DOME 6场演出全数售罄 将打造360全开放舞台

ⓒ JYP Entertainment

DAY6即将在首尔KSPO DOME（奥林匹克体操竞技场）举行360度全开放舞台演唱会，6场演出门票全数售罄，展现惊人的票房号召力。

DAY6将于5月9日至11日、16日至18日，在首尔松坡区奥林匹克公园KSPO DOME举行第三次世界巡演“Forever Young”首尔最终场。首尔站尾场演出不仅是他们本轮巡演的压轴，也将成为他们出道10周年的重要纪念。演唱会门票于本月10日、11日优先对官方歌迷会“My Day”第5期会员开放购票，随后在14日面向公众开放一般售票，结果6场演出全数售罄。

此次演出将采用360度全开放舞台，将最大化KSPO DOME的空间感与视听体验。这也是DAY6继去年4月在蚕室室内体育馆首次尝试360度舞台演出后再次开设全开放舞台。此次世界巡演以去年9月仁川站为起点，其间12月曾在高尺天空巨蛋开唱，成为首个在该场馆举行演唱会的韩国乐队。

DAY6本轮巡演覆盖全球23个国家和地区、共计举行45场演出。接下来，DAY6将于4月16日至17日在洛杉矶、19日在纽约、26日至27日在横滨、5月3日在雅加达继续开唱。最终将以KSPO DOME的演出为巡演画上句点。