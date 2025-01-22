《漫话国乐》大吹打 / 月正明 / 打水谣

1894年，英国著名摄影师伊莎贝拉·伯德把自己在朝鲜访问时的所见所闻编成一本书，书名为《韩国与邻国》。这本书中有一张照片吸引了世人的目光，那就是摄影师亲眼目睹的朝鲜王朝国王高宗出行的队伍。当时国王出行的队伍尤为豪华、气派，热闹非凡。据说当时为了亲眼一睹国王的风采，汉阳一半的居民云集国王出行队伍经过的路边，连乡下人也为此步行好几天专程前往汉阳。国王出行队伍除了国王以外，还有一个亮点，就是“吹打队”。从字面上就可以知道，这是又吹、又打的乐队。“吹”是指口吹的管乐器，“打”是击打的意思，指打击乐器。吹打队通常由只发出一个音阶的螺角，还有喇叭、唯一负责主旋律的太平箫以及大锣、小锣、鼓等管乐器和打击乐器组成。当国王出行的队伍正式出发时，吹打队演奏行进曲《大吹打》之前有一个引人注目的环节，就是负责指挥的领队把相当于指挥棒的藤鞭高举头上，并高喊号令：“鸣金一下大吹打”，意思是说，一敲锣便开始奏乐。然后在音乐的尾声，也高喊号令：“喧哗禁”，指停止喧哗的意思。古时候，除了国王出行外，军队行进时也演奏《大吹打》一曲。现如今，大规模军队行进时依然让吹打队站在最前方引领队伍。

《大吹打》 / 演奏-国立国乐院正乐团





宋蟋蟀是朝鲜王朝第21任君主英祖时期的女艺人，她因擅于演唱《蟋蟀曲》而被人们称之为“蟋蟀”。这一昵称也意味着宋蟋蟀的歌声像秋夜的蟋蟀鸣声一样悦耳动听。





据说宋蟋蟀年轻时有一个独特的习惯，当一首曲子练完，觉得溜嗓子溜好了之后，就天天到瀑布去练歌。一开始因为瀑布隆隆的水流声，无法听到自己的歌声，可宋蟋蟀还是坚持下去。就这样一年之后，她听不到瀑布声，而是只听到自己的歌声。其实到了这一境界就可以下山了，然而宋蟋蟀不满足于此，又登上北岳山的山顶继续练歌。大家都知道山顶上的风很大，在山上唱歌，歌声很容易被风吹散，可宋蟋蟀还是坚持了一年。此后即使山顶上刮起旋风，她的歌声也可以听得很清楚。据说，此后宋蟋蟀在房间里唱歌，歌声可以振动屋子的大梁；在船上唱歌，桅杆也会被歌声所振动。甚至有人形容说，宋蟋蟀在溪水边或山上唱歌，她的歌声可以惊动天上的云朵。所以当宋蟋蟀站在舞台上演唱时，就算是没有麦克风，也因她的歌声清晰、有力，让离舞台很远的人都能听得清清楚楚。不仅如此，宋蟋蟀的歌声和玄琴很相配，笙簧和洞箫也衬托出她的歌喉，这也说明宋蟋蟀无论在何处，都会根据现场的氛围，把歌唱得从容自如，触动人心。有一次，宋蟋蟀去丧家吊唁时听到前面的人发出哭丧声，她心想这个人以界面调发出哭丧声，那自己就用平羽调接着哭丧吧。到了宋蟋蟀的时候，她向故人鞠了一躬，然后就发出哭丧声，当时她的声音好似歌声哀婉悠扬，感动了在场的所有人。

羽时调《月正明》 / 演唱-赵一夏





4月20日星期天将迎来二十四节气的第六个节气——谷雨。谷雨蕴含着“雨生百谷”的意思。在乡下，每逢谷雨之际，农夫们便开始忙着泡稻种，给秧田铺土，所以这时最需要雨水的滋润。降雨量充足，谷类作物才能茁壮成长。这时，农夫们还为了灌溉，用一种农具打低洼的水，它就是“水斗”。以前，水斗有两种，一种是“龙水斗”，是用长长的圆木刻成圆锥形或铲子形，连接在位于低洼的三脚架上，水斗前后摆动将水浇到田里。另一种是“双水斗”，将四方形木盆的四角用绳子连接，两个人面对面各自抓着两条绳子把水斗前后摆动来打水。不过操作水斗并不容易也很单调，所以农夫们用水斗打水时齐唱“劳动谣”，借此配合默契，也缓解劳动带来的压力。