第4集：铸就“全球化韩国”的力量——教育

在日本殖民统治时期无法学习本国语言和文字的父母们，不希望孩子重蹈他们的覆辙。韩国政府也深知教育的重要性。大韩民国宪法制定之初便保障所有国民接受教育的权利，明确规定小学义务教育的《教育法》也随之颁布。随后在1950年6月1日，全国正式开始实施小学义务教育。

“每当人们问我，韩国在短短一个世纪内取得飞跃式发展的秘诀是什么，我的答案始终是——教育。”

帐篷学校, 1951

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6·25战争中，学校教育仍在继续

即使在6·25战争期间，民众的教育热情也没有减退。在生死存亡的危急时刻，韩国开设了避难学校，并开办了战时联合大学。政府讨论了中等教育的标准，并引入了6-3-3-4学制。





战时联合大学, 1951

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义务教育开始普及

停战协议签署后，从1954年起，所有新生开始接受小学义务教育。1959年，全国学龄儿童就学率达到95%以上。1984年，初中义务教育开始实施。2004年实施了初中免费义务教育，而2021年则全面实行了高中免费教育。在极短的时间内，韩国不仅是小学、初中和高中教育，甚至大学教育也达到了普及的水平，这一成就在全球范围内也堪称前所未有。





为“全球化韩国”奠定基础的力量——教育

凭借韩民族特有的教育热情、政府的投资以及全社会的积极支持，韩国在教育质量和数量上取得了飞跃。而这一教育成就，也是今天的韩国崛起的动力。