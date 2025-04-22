TWS发行新专辑《TRY WITH US》回归 “用歌声打开那一页遗忘的青春”

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男团TWS于21日发行全新EP《TRY WITH US》回归。

当天，TWS在首尔举行SHOWCASE，纪念专辑发行。成员们表示：“希望TWS能成为‘与青春同行的组合’，通过我们的音乐，给听者留下一段美好的青春回忆。”

新专辑《TRY WITH US》表达了成员们步入20岁、首次面对人生新阶段时所拥有的勇气与能量。因此，TWS此次不再以“校园”为概念，而是将视角拓展至校园外、刚步入成年的青春时光。专辑共收录6首新歌，包括主打歌《随心奔跑难道不酷吗》，以及《Random Play》《GO BACK》等。成员韩智薰（JIHOON）介绍说：“这次的专辑描绘了校园之外的生活，虽然还不够成熟，但我们希望展现出勇于挑战、不惧跌倒的样子。听这张专辑时，可以特别关注我们勇敢挑战的态度。”

主打歌《随心奔跑难道不酷吗》传递了“面对让人心动的瞬间，要毫不犹豫地奔跑过去”的信息，延续了出道以来引发关注的长歌名风格。成员李炅潣（KYUNGMIN）表示：“虽然并非刻意为之，但为了表达我们特有的明亮又澎湃的情绪，标题自然就变长了。首张EP的主打歌也是12个字，这次也刚好是12个字，希望能延续当时的好运。”

一出道便凭借清爽魅力横扫各大新人奖的TWS表示，希望新专辑能够“用歌声打开那一页遗忘的青春”。接下来TWS也将全面开启回归宣传活动。