BLACKPINK ROSÉ入围AMAs两大奖项 创K-POP女歌手纪录

ⓒ THE BLACK LABEL

BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）入围2025年“全美音乐奖（AMAs）”两项大奖，引发关注。

AMAs官网于24日公布了本届颁奖典礼提名名单，ROSÉ与美国流行歌手布鲁诺·马尔斯合作的超人气单曲《APT.》入围“年度合作歌曲”（Collaboration of the Year）。《APT.》自去年12月发行后人气持续高涨，更在美国公告牌（Billboard）主榜单“百强单曲榜”（Hot100）中连续上榜达26周，刷新K-POP女歌手最长入榜纪录。

同时入围“年度合作歌曲”的还有肯德里克·拉马尔与SZA的《LUTHER》、Lady Gaga与布鲁诺·马尔斯的《Die With a Smile》、棉花糖与凯恩·布朗的《Miles on It》、波兹·马龙与摩根·沃伦的《I Had Some Help》、以及泰勒·斯威夫特与波兹·马龙的《Fortnight》，竞争可谓极其激烈。

此外，ROSÉ还入围“最受欢迎K-POP艺人”（Favorite K-POP Artist）奖项，与防弹少年团（BTS）成员RM（金南俊）、Jimin（朴智旻）以及人气飙升的Stray Kids、首次入围的ATEEZ共同角逐奖项。

AMAs与格莱美奖、公告牌音乐奖并称“美国三大音乐奖”。2025 AMAs将于当地时间5月26日在拉斯维加斯举行。奖项网络投票截至5月15日23:59 (PST)。