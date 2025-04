BLACKPINK ROSÉ入围AMAs两大奖项 创K-POP女歌手纪录

ⓒ THE BLACK LABEL

BLACKPINK成员ROSÉ(朴彩英)入围2025年“全美音乐奖(AMAs)”两项大奖,引发关注。

AMAs官网于24日公布了本届颁奖典礼提名名单,ROSÉ与美国流行歌手布鲁诺·马尔斯合作的超人气单曲《APT.》入围“年度合作歌曲”(Collaboration of the Year)。《APT.》自去年12月发行后人气持续高涨,更在美国公告牌(Billboard)主榜单“百强单曲榜”(Hot100)中连续上榜达26周,刷新K-POP女歌手最长入榜纪录。

同时入围“年度合作歌曲”的还有肯德里克·拉马尔与SZA的《LUTHER》、Lady Gaga与布鲁诺·马尔斯的《Die With a Smile》、棉花糖与凯恩·布朗的《Miles on It》、波兹·马龙与摩根·沃伦的《I Had Some Help》、以及泰勒·斯威夫特与波兹·马龙的《Fortnight》,竞争可谓极其激烈。

此外,ROSÉ还入围“最受欢迎K-POP艺人”(Favorite K-POP Artist)奖项,与防弹少年团(BTS)成员RM(金南俊)、Jimin(朴智旻)以及人气飙升的Stray Kids、首次入围的ATEEZ共同角逐奖项。

AMAs与格莱美奖、公告牌音乐奖并称“美国三大音乐奖”。2025 AMAs将于当地时间5月26日在拉斯维加斯举行。奖项网络投票截至5月15日23:59 (PST)。