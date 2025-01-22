《漫话国乐》 竹杖芒鞋 / 即兴2 / 游山歌

春暖花开、鸟语花香的美好时节注定了人心荡漾，很多人会忍不住想出去走走。不过难得出行一次，订机票、酒店、行李清单等准备事项还真不少。四字成语“竹杖芒鞋”描写了古人到处漫游的形象。在这里，竹杖指竹制拐杖，芒鞋是用细麻绳编制的鞋，表示拄着拐杖，穿着芒鞋到处去漫游。古时候，穿上好鞋才能走远路，可老百姓买不起价格不菲的皮鞋，所以出游时特地穿比较耐穿的麻鞋。除了竹杖和麻鞋以外，葫芦瓢也是古人出游时的常备用具，用来喝水或喝酒。可见古人对旅游的想法很简单，走进大自然，没什么需要的，只要有拐杖、一双草鞋以及美丽的风光就足矣。

短歌《竹杖芒鞋》 / 演唱-成昌顺名唱





白寅荣名人生前常说：“管弦乐是看着乐谱，在指挥家的指挥下演奏的。民俗乐就明显不同，由艺人亲自作曲和演奏，而且演奏时每次都得不同。当然这是达到一定的境界才可以的，不过更重要的是听了音乐后很有感觉。”据说名人演奏时无论何时何处，都会忠实于自己的感觉，自由自在地演奏音乐。





白寅荣名人于1945年在全罗南道的港口城市木浦的一个富裕人家出生。木浦人自古以来以风流著称，名人的父母觉得男人也应该懂风流，所以每逢寒暑假安排儿子学习伽倻琴。名人上高中时有幸担任木浦电视台的伴奏，以后加盟女性国剧团展开活动，这段时间名人的演奏水平得到进一步提高。当时，国乐等传统文化一度受到社会的冷落，很多艺人唯恐国乐失传，为了传承国乐，推广国乐做出了很大的努力。白寅荣名人还更进一步，用伽倻琴和牙筝演奏流行音乐，并与世界各地的艺人进行交流。不过在传统乐坛，名人的这些活动受到了其他艺人的批评和指责。可时过境迁，如今很多人思念名人自由奔放的音乐。

《即兴2》 / 伽倻琴和牙筝-白寅荣、钢琴-林东昌（音译）、长鼓-金清满





韩国的传统音乐大致分为正乐和民俗音乐。正乐泛指读书人和贵族欣赏的音乐，民俗音乐指普通老百姓的音乐。古时候，犹如严苛的阶级之分，音乐也按照身份的不同，欣赏的音乐也有明显的差异。在民俗音乐中，如果民谣是不分阶级、任何人都可以唱的歌，那杂歌则指接受专业训练的艺人表演的音乐。





杂歌还按照表演形式又分为两种，一种是像《山打令》一样，几名艺人站着边跳舞、边唱歌的“立唱”，另一种是艺人坐在舞台上演唱的“坐唱”。 国家级无形文化遗产——京畿民谣以坐唱形式表演，迄今共有12首曲子传承下来，叫作“十二杂歌”，其中《游山歌》堪称首屈一指。这首歌的唱词以“花烂春盛，万化方畅……”为开头，意思是说，春花烂漫，万物复苏，城里到处散发着春天的气息。建议朋友一起去爬山，欣赏春天带来的自然风光。接下来的歌词是： “竹杖芒鞋单瓢子走进千里江山，满山花草一年一度再次盛开，一片春色一片红绿……” 唱出拄着拐杖、穿着草鞋、带着一个葫芦瓢，一身轻便地遨游天下。到了春暖花开的美好时节，满山红红绿绿的花草树木趁机炫耀着春天的大好景色。这首歌虽说描写了绚丽夺目的春天的色彩，曲调沉静的很，如果以静静地欣赏自然风光的心态聆听音乐会别有一番情趣的。