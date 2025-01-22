第5集：引领K-内容的文化引擎——广播与电视

中央放送局

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韩国广播的起点

虽然韩国广播始于日本殖民时期，但真正迈入广播时代，是在6·25战争之后。KBS WORLD Radio于1953年8月15日以“自由大韩之声”（VOICE OF KOREA）首次开播，并在2023年迎来了创立70周年纪念。20世纪60年代，随着民营广播电台的陆续开播，韩国正式步入广播大众化的时代。





韩国放送公社成立庆祝仪式

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广播的发展

随着电视的普及，曾有预测认为广播将很快被淘汰。然而随着汽车时代的到来，广播又因提供交通信息和路况等服务再次赢得人们的青睐，并且进入了“可视广播”的新时代。伴随技术发展，如今人们可以通过智能手机应用收听广播，甚至还出现了人工智能主持人，广播正以不断革新的姿态持续发展。





国际广播电台开播

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电视的黄金时代

继1956年民营电视台开播之后，1961年KBS电视台正式成立，韩国由此进入真正的电视时代。1980年12月彩色电视正式开播，1981年电视机普及率突破80%，电视成为记录韩国历史重大时刻的重要媒介，见证了时代的每一次跃动。





1980年12月彩色电视开播

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广播、电视的发展与K-内容的传播

随着多频道、多媒体化的推进，广播内容日益丰富，品质也不断提升。节目出口持续增长，广播和电视在K-内容的全球传播中扮演了核心角色。广播的发展，不仅推动了自身革新，更助力韩国文化产业迈向世界舞台。