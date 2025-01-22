《漫话国乐》 到处都是花 / 燕子路程记 / 法鼓、梵钟、木鱼和云板

韩国自古以来深受儒家思想的影响，对孝道、家庭和传统文化都非常重视，于是设立了儿童节、父母节等和家庭相关的法定纪念日，而这些纪念日大都集中在五月份，所以五月又被称为“家庭月”。其实其他国家在五月也有关于家庭的纪念日。不同的是，西方国家的母亲节和父亲节是分开的。如美国和欧洲一些国家，五月的第二个星期天是母亲节。在墨西哥，五月十日是母亲节。日本的儿童节还分男女，女孩子的儿童节是三月三日，男孩子的儿童节是五月五日等，所以联合国也把每年的五月十五日指定为“世界家庭日”。





大家都知道秋天是读书的好季节。到了秋季天高气爽，天气不冷也不热，适合沉浸在书的海洋，享受阅读带来的乐趣。不过这还蕴含着不同的意义，在秋高气爽的美好时节，不要只想出去游玩，静下来读读书。五月是韩国的家庭月也蕴含着类似的意义。五月春暖花开，阳光明媚，鸟语花香。这时不要自己一个人出去玩，也关心一下身边的家人。

《到处都是花》 / 演唱-成多庆（音译）





金昌焕名唱于1855年在全罗南道罗州出生，直到上世纪30年代中期展开活动，是当时推出唱片的艺人中年纪最大的一位。欣赏过金昌焕名唱表演的其他艺人异口同声地这样评价名唱的舞台：

“名唱的表演虽然不华丽却给人兴致勃勃的感觉，滑稽而不浮浅，轻巧的动作也显得沉稳，举一只手也颇有韵味……”





1902年是朝鲜王朝末代君主高宗登基40周年。当年，高宗为了举办盛大的庆祝活动兴建了新的表演场地，并特地委托金昌焕名唱负责操办活动。为此金昌焕名唱曾策划大型演出，邀请全国各地的名人名唱。不过随着传染病的蔓延以及政局的混乱，高宗登基40周年活动不得不取消。金昌焕名唱眼看自己操办的活动落空了，就成立民间合作社后带领邀请的艺人巡回各地演出。据说当时金昌焕名唱一行在各地演出时，每次都有来自各地的观众蜂拥而至，盛况空前。从此各地也时兴亮相类似的艺人团体，这些团体以后在日本殖民统治时期引领了表演文化。





以前，在盘索里表演中，艺人特意添加颇有创意的片段。盘索里《兴夫歌》中，飞去中国江南地区越冬的燕子，到了第二年春天叼着葫芦种子从中国飞回兴夫家的片段，就是金昌焕名唱添加的。

盘索里《兴夫歌》中“燕子路程记” / 演唱-李光复（音译）





四物游戏是由大锣，小锣、长鼓和鼓等四种打击乐器合奏的表演艺术，

凭借强劲的节奏、富有韵律的音乐、活跃的动作以及高亢的兴致，

带来一场热闹非凡的表演而深得众人的喜爱。





四物游戏的“四物”一词源自佛教的四种打击乐器。大型寺院通常都有叫“梵钟阁”的楼阁，里面挂着法鼓、梵钟、木鱼和云板等四种法器，称之为“佛堂四物”。





佛教旨在引导一切有生命的动物和人脱离苦海，所以对于听懂话的人，通过念经和佛法让众生得到启发。佛堂四物的目的则在于通过音乐安抚那些听不懂话的动物和灵魂。佛堂四物的用法是，向佛礼拜时，首先击打用动物皮制作的法鼓，借此安抚动物，予以教诲。梵钟本来是打给所有众生听的，不过钟的下口朝向地面，所以说特别是为那些在地狱受苦的众生打钟。相传，当庄严的钟声传开时，地狱的刑罚会暂停。木鱼是为那些水里的众生打的。还有，形似云朵的云板是打给空中的众生。僧侣们早晚击打这些法器，祈求众生的平安，相信这就是宗教的角色和意义所在，所以僧侣每次击打这些法器时都会竭尽精诚，为了发出好听的声音做出努力。