(G)I-DLE正式更名为“i-dle” 19日发行新专辑

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女团(G)I-DLE将以“i-dle”之名开启全新音乐篇章。

5月1日，i-dle在社交媒体官方账号官宣，将原先的团名“(G)I-DLE”正式更名为“i-dle”。出道满七年的她们，选择在这一重要节点开启新起点，告别出道以来便使用的团名，迈向更广阔的舞台。

新团名“i-dle”此次去除了原名中代表“女性”的“(G)”，以示不再以“女性”或任何性别标签来定义团体，意在重塑一个超越性别框架的全新身份。此外，象征性的区隔和强调的括号符号也被去除，预示着今后她们将在音乐与概念上展现更无边界的可能性。

与此同时，全新Logo与象征符号也一并公开。LOGO以小写字母“idle”组成，其中“i”的圆点通过点、线、面的结构设计得以延展，象征无限的可能性与彼此间的连接。而右上角的星标，则是以5个“i”组成的抽象图案，寓意5名个性鲜明的成员汇聚为一个统一的、全新的“i-dle”。

另外，i-dle于5月2日在官方社交媒体账号中上传了名为“for(G)”的黑白色调视频，成员们身着白衣，向“(G)”表示哀悼，代表新团名中去除了“(G)”。随后公开了第八张EP发行的消息。

i-dle更名后的首张专辑将于5月19日发行。目前专辑预售已经开启。