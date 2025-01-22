1948.7.17 《制宪宪法》公布
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大韩民国宪法诞生
1948年7月17日，大韩民国宪法正式公布。这是韩国历史上第一部成文宪法，以国民主权、自由和平等为基本原则，共计10章103条。此后，宪法在1987之前经历了九次修订，为维护民主共和国基本秩序发挥了重要作用。
1948.7.12 《大韩民国宪法》 前言
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宪法宣示“大韩民国是民主共和国”
《大韩民国宪法》在前言中明确指出，大韩民国继承了“三一运动建立的大韩民国临时政府法统”及“4·19民主理念”。同时，在第一章第一条中明确宣告——大韩民国是民主共和国，大韩民国的主权属于国民，一切权力来自于国民。
1988.12.27 宪法法院开院仪式
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反映时代精神的宪法法院
成立于1988年的韩国宪法法院，是审查法律或法院判决是否违宪的机构，负责保护国民的基本权利，协调社会矛盾。宪法法院曾先后作出过关于户主制的违宪判决、维新宪法时期总统紧急措施违宪判决、要求金融交易实名制的紧急财政经济命令相关判决、亲日财产没收条款合宪判决等，并对三位总统进行了弹劾审判，这些判决被认为反映了当时的时代精神。韩国宪法也在现代历史的重要关口历经曲折，不断变化。