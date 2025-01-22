1948.7.17 《制宪宪法》公布

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大韩民国宪法诞生 1948年7月17日，大韩民国宪法正式公布。这是韩国历史上第一部成文宪法，以国民主权、自由和平等为基本原则，共计10章103条。此后，宪法在1987之前经历了九次修订，为维护民主共和国基本秩序发挥了重要作用。





1948.7.12 《大韩民国宪法》 前言

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宪法宣示“大韩民国是民主共和国” 《大韩民国宪法》在前言中明确指出，大韩民国继承了“三一运动建立的大韩民国临时政府法统”及“4·19民主理念”。同时，在第一章第一条中明确宣告——大韩民国是民主共和国，大韩民国的主权属于国民，一切权力来自于国民。





1988.12.27 宪法法院开院仪式

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