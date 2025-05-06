百想艺术大赏书写新历史 《黑白大厨》成首个“百想综艺大赏”

ⓒ baeksangawards

第61届百想艺术大赏于5日在首尔江南COEX D馆隆重举行。作为韩国唯一横跨电视、电影与戏剧三大领域的综合艺术奖项，本届颁奖典礼再添历史性的“首次”，新设综艺节目大赏及幕后工作人员大赏，分别由《黑白大厨：料理阶级大战》及电影《哈尔滨》摄像师洪坰杓获得。

以下为第61届百想艺术大赏主要获奖名单：

放送部门：

·大赏：《黑白大厨：料理阶级大战》（Netflix）

·最佳电视剧集：《苦尽柑来遇见你》（Netflix）

·最佳男主角：朱智勋《外伤重症中心》(Netflix）

·最佳女主角：金泰梨《正年》(tvN）

·最佳男配角：崔代勋《苦尽柑来遇见你》(Netflix）

·最佳女配角：廉惠兰《苦尽柑来遇见你》(Netflix）

·最佳编剧：林恦䞐《苦尽柑来遇见你》(Netflix）

·最佳新人男演员：秋英宇《玉氏夫人传》(jtbc）

·最佳新人女演员：蔡元彬《如此亲密的背叛者》(MBC）

·最佳男、女综艺人：申东烨、李秀智

电影部门：

·大赏：洪坰杓《哈尔滨》(摄像）

·最佳影片：《哈尔滨》

·最佳导演：吴胜旭《左轮手枪》

·最佳男主角：曹政奭《飞行员》

·最佳女主角：全度妍《左轮手枪》

·最佳男配角：刘在明《幸福的国家》

·最佳女配角：秀贤《普通家庭》

·最佳新人男演员：郑星一《战，乱》

·最佳新人女演员：卢仑㥠《听说》

人气奖：

边佑锡 & 金惠奫《背著善宰跑》(tvN）