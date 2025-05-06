MONSTA X出道十周年 即将6人“完整体”回归

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男团MONSTA X将在出道10周年之际，以“完整体”形式发行全新数字专辑《NOW PROJECT vol.1》。

Starship娱乐于5日通过MONSTA X官方社交媒体账号公开了预告海报，宣布新专辑将于5月14日中午12点，即出道10周年当天，在各大音源平台上线。专辑名中的“NOW”既有“现在”的含义，也是将组合名“MONSTA X”中“MON”巧妙颠倒，象征此时此刻的MONSTA X与他们所代表的当下意义。专辑共收录了10首歌曲，涵盖2021年至2023年期间发布的代表作及收录曲。其中因之前成员服役未能实现全员录制的歌曲，此次将重新录制6人“完整体”版本，作为送给粉丝的特别礼物。

MONSTA X自2015年5月14日出道以来，凭借超强的音乐驾驭能力圈粉无数，尤其俘获了海外粉丝的心。唱跳实力兼备的他们，也成为K-POP偶像团体中“信听舞”的代表。2021年起，除被免除兵役的I.M外，其他成员陆续入伍，组合步入“军白期”但MONSTA X仍坚持以成员个人或小分队形式活动，甚至引发“军白期入坑”的热潮，稳稳守住组合热度。如今，随着完整体回归和出道10周年的双重意义临近，MONSTA X的此次回归也受到歌迷空前关注。