《漫话国乐》 Fly to the Sky / 金刚山打令 / 祈愿

金圣基是朝鲜王朝后期的玄琴大师，年轻时拜王世基为师学习了玄琴。据说这位师傅为人小气，创作新的曲调却不传授给弟子，等到晚上独自在房间里练习。不过金圣基也不会因此而气馁，每晚悄悄地去师傅家，在窗外偷听师傅的琴声，且把曲调记下来，然后回家再练习。后来，师傅觉得很奇怪，弟子弹奏自己未曾教过的曲调，于是有一天晚上，师傅在房间里弹琴时突然打开窗户，趴在窗边偷听的弟子吓一跳，身子一晃便摔倒在地上。当时，师傅的反应出人意料，不仅不生气，还觉得弟子太有心了，就把自己创作的曲调全部传授给弟子。从这段故事我们再次认识到，真正的师傅不只传授知识或技艺，而是付出自己的一切，当发现弟子的上进心时倍感欣慰。

《Fly to the Sky》 / 演奏-玄琴工厂





本期节目给大家介绍上世纪50年代，引领女性国剧鼎盛时期的领军人物，林春鶯名人。去年韩剧《正年》一时成了热点话题后，这部剧集的素材也受到了众人的关注。女扮男装的女性国剧是上世纪50年代风靡一时的表演艺术。据说女性国剧的鼎盛时期，演出场场爆满，盛况空前，因此装钱的袋子因装不下门票收入，还得用脚踩压下去。不仅如此，艺人人气火爆，和现在的偶像明星相比毫不逊色。





林春鶯名人于上世纪20年代在全罗南道咸平出生，从9岁起学习盘索里和舞蹈。18岁那年在大型表演场所-府民馆举行个人舞蹈发表会后名扬天下。20岁时加盟朝鲜唱剧团展开了活动。1948年，朴绿珠等实力派女艺人成立的女性国乐爱好会把第一部女性国剧《狱中花》搬上舞台时，林春鶯名人扮演了男主李梦龙一角。这部作品虽然没有得到广泛好评，然而林春鶯名人通过作品领悟到了观众的喜好。第二年，在林春鶯名人的提议下推出的第二部作品《太阳月亮》取得了票房成功，女性国剧便一炮而红。





韩国战争期间，林春鶯名人还带领艺人团体-女性国剧同志社，作为策划人展开了活动。当时在名人的大力推动下，女性国剧的素材从盘索里扩大到神话故事和野史。为了提升作品的水平，邀请导演和演员，使用无线麦克风等先进的舞台设备，服装和化妆等在团员的造型和培训方面付出心血等，给观众带来华丽的视觉和听觉盛宴。令人感到欣慰的是，林春鶯名人为女性国剧创作的好几首音乐传承至今。

《金刚山打令》 / 演唱-安淑善名唱等人





古人相信房子的各个角落都有神在，因而衍生出一种习俗，向家里的诸神献上米糕、水果和酒等食物后祭拜的仪式，叫作“告祀”。如购房、购车、开业等家里有大事或重要的活动时举行告祀。





以前逢年过节时，农乐队会挨家挨户给人家举行告祀仪式。这时，农乐队按照固定顺序吟唱祭神的音乐：一开始吟唱建国历程的“治国注解”，接着吟唱以风水理论解开国家命运的“宝地注解”，介绍诸神来历的“城主注解”，在仪式的尾声吟唱为家人祈福的“祝愿德谈”。现如今，这类音乐统称为《祈愿》。





上世纪80年代，四物游戏队成员李光寿以舞台表演形式推出了告祀音乐，从此“비나리”(祈愿)一词广为流传。当时，李光寿发表的《祈愿》唱的是告祀仪式尾声的“祝愿德谈”。这首歌以“一心正念往生极乐世界。。。”为开头，先托佛祖的恩德，祈求世界和平。接下来吟唱：“祝愿家里的宝宝长命百岁，没有孩子的家里宝宝出生。如果儿子出生但愿是个孝子，如果是女儿但愿是个烈女。祝愿百代千孙，万代有钱，世世代代尽享富贵荣华。。。”虽说句句都是好听的祝福语，曲调却哀婉凄美。也许农乐队还是祭神的人家都知晓，即使竭尽精诚求神保佑，可人生之路有多坎坷，天知地知，你知我知。