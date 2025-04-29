第7集：书写民主新篇章的四一九革命

光复仅15年后爆发的民主化运动——4·19革命

4·19革命爆发于1960年，当时全国学生与市民奋起抗争独裁与腐败，这一事件最终促成了总统李承晚的下台。当时距离韩国摆脱日本殖民统治才刚过15年，停战协定签署也不过短短的7年。





4·19革命的背景，是李承晚政权的长期执政

自1948年起，李承晚总统便通过畸形修宪与强权政治，长期把持政权。引发4·19革命的直接导火索，是1960年3月15日举行的总统与副总统选举。当时，李承晚再次连任总统，副总统则由李起鹏当选。由于整个选举过程充斥着政治暴力与舞弊行为，愤怒的市民在马山等地爆发抗议，警方则动用实弹与催泪弹进行强力镇压。