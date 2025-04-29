第7集：书写民主新篇章的四一九革命

1960年 4·19革命
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光复仅15年后爆发的民主化运动——4·19革命
4·19革命爆发于1960年，当时全国学生与市民奋起抗争独裁与腐败，这一事件最终促成了总统李承晚的下台。当时距离韩国摆脱日本殖民统治才刚过15年，停战协定签署也不过短短的7年。
4·19革命的背景，是李承晚政权的长期执政
自1948年起，李承晚总统便通过畸形修宪与强权政治，长期把持政权。引发4·19革命的直接导火索，是1960年3月15日举行的总统与副总统选举。当时，李承晚再次连任总统，副总统则由李起鹏当选。由于整个选举过程充斥着政治暴力与舞弊行为，愤怒的市民在马山等地爆发抗议，警方则动用实弹与催泪弹进行强力镇压。
大学教授们的时局宣言
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4·19革命推动了李承晚总统的下台
在政府的强力镇压下，示威一度趋于平息。然而，4月11日，马山近海发现了在“3·15选举”当日失踪的学生金朱烈的遗体，这一消息震惊全国，示威再次爆发。4月18日，高丽大学学生在结束示威后的返校途中遭到政治流氓袭击。25日，全国多所大学教授集体发表时局宣言，要求李承晚总统下台，并亲自走上街头游行，抗议行动由此迅速蔓延至全国。次日（4月26日），李承晚总统最终宣布辞职。
李承晚总统宣布辞职
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4·19革命书写了韩国民主主义的新篇章
4·19革命是世界上少有的成功民主革命之一，因此也被誉为全球公民抗争运动的典范。其相关史料于2023年被联合国教科文组织列入“世界记忆遗产名录”。这场革命书写了韩国民主主义新篇章。在韩国宪法的序言中，也庄严写明 “大韩民国继承了反抗不义的4·19民主理念”。
1960年 4·19革命
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