《漫话国乐》 赤壁之战 / 晦气 / 土耳其进行曲

中国古典名著《三国演义》以两千年前东汉末年为背景，诉说了刘备、关羽、张飞和诸葛亮、曹操等叱咤风云的一代枭雄和英雄豪杰展开政治与军事斗争的故事。《三国演义》既然是小说，就有不少虚构情节，历史真实和文学虚构适当地混合在一起，内容精彩，所以迄今为止推出了许多影视剧和在线游戏等多样内容产品，韩国的盘索里《赤壁歌》也是其中之一。





盘索里《赤壁歌》以《三国演义》为素材，但不同的是描写了《三国演义》中没有的普通百姓故事。如在迎战之际，士兵们围坐在一起思念家乡的父母、妻子和子女，士兵们埋怨起自己为何被迫从军参战，在《三国演义》中最重要的赤壁之战中，士兵们拼死一战后含冤在战场牺牲的情节等等。不仅如此，《赤壁歌》还充满了诙谐与讽刺，这也是《赤壁歌》突出的亮点。





盘索里作为民俗音乐，本来是普通百姓的音乐，后来皇亲国戚也时兴欣赏盘索里。也许当初创作盘索里的音乐家想通过盘索里，告诫执政者如果政治误入歧途，老百姓就会遭受巨大的痛苦。

盘索里《赤壁歌》中“赤壁之战”/演唱-朴秀范（音译），演奏-布达佩斯交响乐团





韩国的民俗信仰——巫术自古以来经常被视为迷惑百姓、危害习俗的迷信。不过“西海岸丰鱼祭”等在村子里举行的巫术，旨在通过仪式来提升村庄共同体的团队精神。巫术中表演的歌舞也对国乐的发展造成了深远的影响。





说到“巫术”，很多人会联想起“走铡刀”。走铡刀是巫婆赤脚站在尖锐的刀刃上，向在场的人证明神灵附体的环节。“巫婆走铡刀”一词广为流传，金锦花名人起到了重要的作用。





金锦花名人于1931年在黄海道出生。17岁时成为降神巫婆，毕生献身于巫术的传承工作。名人虽然一辈子行巫术，为他人祈福和驱邪避恶，可收到的却是社会的歧视。据说有一次，凤山面具舞的技艺传承人梁苏云名人目睹了在海滩上唱歌的金锦花名人，就劝她参加比赛。当时，金锦花名人只想在舞台上把迄今受到的委屈发泄出来。由此金锦花名人在比赛上纵情歌舞，凭借《西海岸丰鱼祭》的精彩表演，不仅获得了评委的高度赞赏，《西海岸丰鱼祭》还被政府指定为国家级无形文化遗产。





1982年，金锦花名人受邀参加在美国举办的韩美建交一百周年纪念活动。当时有些人还极力反对名人携巫术赴美演出，但因名人在活动中献上了精彩的“走铡刀”表演，而受到了当地观众的热切关注。金锦花名人无论是音乐，还是舞蹈都实力出众，且个子较高、表情又丰富，在舞台上以其独特的魅力营造出了压倒性的氛围。接下来请大家欣赏金锦花名人献唱的《西海岸丰鱼祭》中，驱除晦气，净化巫术现场的环节“晦气”。

《西海岸丰鱼祭》中“晦气”/演唱-金锦花名人





自西方音乐登陆韩国后，伽倻琴为了展现多姿多彩的音色进行了改良工作，这样应运而生的就是十三弦、十五弦、十七弦、十八弦、二十一弦和二十五弦伽倻琴。琴弦也从最初的丝弦，增加了用钢丝和合成纤维等多种材料制成的琴弦。不仅如此，伽倻琴的共鸣箱也变型，推出低音伽倻琴和高音伽倻琴。如今广为使用的二十五弦伽倻琴是上世纪90年代中期，由伽倻琴演奏家金日轮创制的。二十五弦伽倻琴的共鸣箱大小比传统伽倻琴翻了一番，琴弦也从丝弦改成用合成纤维制成的琴弦。虽然琴弦发出的声音不如传统伽倻琴深沉，但音色明亮，且可以演奏几乎所有类型的音乐。