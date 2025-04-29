第8集：赢得世界赞誉的公民力量—民主化运动

《献给你的进行曲》是象征民主与人权的抗争之歌
《献给你的进行曲》是为了纪念1980年5·18民主化运动中的牺牲者，并传承其精神而创作的。如今，世界将这首歌视为象征自由与民主的抗争之歌，充分体现了韩国民主化运动作为全球典范的意义。
5·18民主化运动
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1980年5.18民主化运动
1979年10月26日朴正熙总统遇刺身亡，新军部随即发动“双十二军事政变”掌握了政权，全国各地掀起要求实现民主的大规模示威浪潮。5月17日，新军部将戒严令扩大至全国，并对所有大学下达了停课令。5月18日，在光州全南大学的校门前，学生们与戒严军队发生对峙。而在此过程中，军方对示威人群动用了极其残酷的暴力手段。随着这一事实被揭露，市民们也纷纷加入了示威行列。戒严军不仅动用武力镇压，甚至开枪射击。27日，5.18 民主化运动最终在军方的强硬镇压下，以沉重的牺牲画上了句号。
6•10民主抗争
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1987年6·10民主化运动
5·18民主化运动被血腥镇压后，全斗焕就任总统。要求结束独裁、实现民主的抗争也随之愈演愈烈。1987年，首尔大学学生朴钟哲被拷打致死，随后延世大学学生李韩烈在示威中被催泪弹击中头部，陷入昏迷。接连两起事件引爆了国民的愤怒情绪。自6月10日起，全国范围内爆发大规模示威浪潮。最终，总统候选人卢泰愚发表了以实行总统直选制为核心的“6·29宣言”。
文民政府的开始——金泳三总统就任仪式
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从3·1运动到4·19革命、5·18民主化运动及6·10民主抗争
光复以后的80年，既是韩国成长为经济强国的历史，也是一步步实现民主化的历史。而我们如今理所当然享受着的自由，正是前人为守护民主而奋斗的成果。未来的韩国历史，也将继续延续3·1运动、4·19革命、5·18 民主化运动以及6·10 民主抗争的精神。