第8集：赢得世界赞誉的公民力量—民主化运动

《献给你的进行曲》是象征民主与人权的抗争之歌

《献给你的进行曲》是为了纪念1980年5·18民主化运动中的牺牲者，并传承其精神而创作的。如今，世界将这首歌视为象征自由与民主的抗争之歌，充分体现了韩国民主化运动作为全球典范的意义。





5·18民主化运动

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1980年5.18民主化运动 1979年10月26日朴正熙总统遇刺身亡，新军部随即发动“双十二军事政变”掌握了政权，全国各地掀起要求实现民主的大规模示威浪潮。5月17日，新军部将戒严令扩大至全国，并对所有大学下达了停课令。5月18日，在光州全南大学的校门前，学生们与戒严军队发生对峙。而在此过程中，军方对示威人群动用了极其残酷的暴力手段。随着这一事实被揭露，市民们也纷纷加入了示威行列。戒严军不仅动用武力镇压，甚至开枪射击。27日，5.18 民主化运动最终在军方的强硬镇压下，以沉重的牺牲画上了句号。



