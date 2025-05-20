RIIZE发行首张正规专辑 “浓缩成长与挑战”

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男团RIIZE 19日发行首张正规专辑《Odyssey》，宣告全新音乐旅程正式开启。当天，RIIZE举行了专辑发表会，介绍了新专辑的意义与幕后故事。成员们表示：“《Odyssey》不仅记录了RIIZE的出发点，也包含了我们对未来的展望。在准备这张专辑的过程中，我们获得了继续奔向目标的勇气。”

《Odyssey》共收录了10首歌曲，从主打歌《Fly Up》、首次尝试的抒情歌《每一天的尽头》，到传达逆境中奋勇向前的信息的舞曲《Embers》等，曲风多元，展现了RIIZE的无线音乐可能。成员大崎将太郎表示：“RIIZE的身份，就是持续挑战与成长。我们这次尝试了摇滚、嘻哈、抒情等多种曲风，未来也会不断带来全新的音乐风格。”

主打歌《Fly Up》是一首带有1950年代摇滚乐风格的舞曲，副歌“有什么不同又怎样？”的歌词内容，传达出成员们希望通过音乐与舞蹈，与世界各地歌迷产生共鸣。成员李炤熙介绍称：“歌曲想表达的是不分年龄、国籍、性别，都可以在RIIZE的音乐中成为一体、共同飞翔。”

值得一提的是，专辑中的纯音乐曲《Passage》由成员李灿荣（Anton）的父亲、知名音乐制作人尹尚参与作曲。李灿荣表示：“这首歌虽然简短，却像桥梁一样把各种风格连接起来。在得知父亲参与制作时，我也很惊喜，最终结果也很满意。”

随着专辑发行，RIIZE也将全面展开国内外的宣传活动。7月起，RIIZE将开启首次全球巡演，首站为首尔，随后将陆续前往日本、马来西亚、泰国等14个地区开唱。